Владивосток, 16 сентября, 2023, 16:05 — ИА Регнум. Приморский край готов принять детей из Северной Кореи для обучения в хореографическом и музыкальном училищах. Об этом 16 сентября сообщил журналистам глава региона Олег Кожемяко после балета «Спящая красавица», который он смотрел вместе с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Пресс-служба администрации Приморского края Олег Кожемяко

«Мы, я думаю, с удовольствием будем принимать и корейских детей на обучение здесь, в наших хореографическом и музыкальном училищах для того, чтобы в последующем, может быть, они пополнили наш русский балет своими мастерами», — сказал Кожемяко.

Он также рассказал, что обсуждал с Ким Чен Ыном вопрос о возможности выступления артистов приморского балета в КНДР.

По словам Кожемяко, для этого нужно посмотреть, насколько там соответствуют залы именно для балета, и после этого можно будет совершать культурные обмены.

Как сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын посмотрел балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке. Вместе с ним в театре присутствовали Кожемяко, а также министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов и посол России в КНДР Александр Мацегора.

По словам Мацегоры, северокорейский лидер сам выразил желание сходить на балет.

Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Президент России Владимир Путин и глава КНДР встретились 13 сентября на космодроме Восточный. Российский лидер отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР.

15 сентября лидер Северной Кореи побывал в Комсомольске-на-Амуре, где осмотрел авиационные заводы. 16 сентября он прибыл на аэродром Кневичи в пригороде Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

Как отметил Мацегора, визит Ким Чен Ына в Россию продолжается, сроки его отъезда пока неизвестны. По его словам, лидер КНДР очень интересуется многими направлениями российской экономики и социальной жизни, а также проявляет очень большие знания о России. Также он рассказал, что визит северокорейского лидера в Россию позволит вывести отношения двух стран на ещё более высокий уровень.