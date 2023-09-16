Пхеньян, 16 сентября, 2023, 15:54 — ИА Регнум. Академический ансамбль песни и пляски имени Александрова дал в Пхеньяне концерт, посвященный 75-й годовщине образования Корейской Народно-Демократической Республики, сообщили 16 сентября в Министерстве обороны РФ.

Кадр из видео

Концерт прошёл в Главном зале Восточно-Пхеньянского Большого театра. Двести артистов ансамбля исполнили двухчасовую программу, в которой прозвучали в том числе такие песни, как «Священная война», «Нам нужна одна победа» и «День Победы», а также «Дружба наша на века» и «Подмосковные вечера».

«В качестве зрителей присутствовали партийные и правительственные работники, представители военных ведомств и сферы искусства, а также российские дипломаты», — рассказали в Министерстве.

12 октября ансамбль песни и пляски имени Александрова отметит 95-летнюю годовщину со дня образования, напомнили также в ведомстве.

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Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года лидер КНДР Ким Чен Ын совершает визит в Россию. Президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын провели двусторонние переговоры, посетили космодром Восточный, также прошли переговоры делегаций двух стран.

На встрече лидеров России и КНДР обсуждались вопросы взаимодействия в военной и космической сферах, вопросы экономического взаимодействия, темы гуманитарного характера и ситуации в регионе, отмечали в Кремле. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына имеет важнейшее глобальное значение, подчеркнул в беседе с ИА Регнум кандидат исторических наук, политолог, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

После отъезда Владимира Путина из Владивостока визит лидера КНДР в Россию продолжился. В частности, вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу он осмотрел фрегат «Маршал Шапошников», кроме того, на аэродроме Кневичи Ким Чен Ыну показали стратегическую авиацию России и ракетные комплексы «Кинжал». Кроме того, во Владивостоке лидер КНДР посмотрел балет «Спящая красавица».