Киев, 16 сентября, 2023, 15:44 — ИА Регнум. Украина рассчитывает увеличить производство урана и вытеснить Россию с мирового уранового рынка. Об этом сообщил украинский министр энергетики Герман Галущенко.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что Россия контролирует значительную часть мирового рынка урана, и многие компании заключили с РФ договоры о поставках. Это замедляет вопрос введения санкций.

«Но мы упорно работаем, чтобы сместить их с этого рынка, а также над наращиванием производства урана на Украине», — приводит минэнерго слова Галущенко в соцсети Facebook (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана экстремисткой и запрещена в РФ).

Он подчеркнул, что для Украины урановое производство — составляющая национальной безопасности.

Ранее, напомнил министр, Киев заключил в этой сфере ряд договорённостей с международными компаниями. Так, недавно в Канаду отправили первую партию урана с Восточного ГОК. Там сырьё используют в производстве топлива для украинских АЭС.

Кроме того, правительство Великобритании предоставило Украине кредитную гарантию на 192 млн фунтов стерлингов в рамках сотрудничества с компанией Urenco.

Как сообщало ИА Регнум, весной 2022 года власти США решили не вводить ограничения на поставки российского урана в рамках санкций против РФ. На Россию, Казахстан и Узбекистан приходится примерно 50% урана, необходимого для нормального функционирования американских атомных станций.