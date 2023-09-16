Владивосток, 16 сентября, 2023, 15:56 — ИА Регнум. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко 17 сентября обсудит с лидером КНДР Ким Чен Ыном сотрудничество Северной Кореи и российского региона в спорте, туризме и культурной сфере.

Фото с сайта Общественной палаты Сахалинской области Олег Кожемяко

«Мы пока накоротке, у нас завтра будет день. Но по этим направлениям, безусловно, позиции будут согласованы», — ответил он журналистам на вопрос, удалось ли провести переговоры с Ким Чен Ыном.

По его словам, все заинтересованы в том, чтобы отношения были развиты на высоком уровне.

Ранее в своём Telegram-канале Кожемяко написал, что власти Приморья обсудят с Ким Чен Ыном много тем, в том числе перспективы обмена школьными группами для оздоровительного отдыха.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын прибыл во Владивосток 16 сентября. Вместе с главой Минобороны России Сергеем Шойгу он сначала посетил аэродром Кневичи.

На аэродроме главе Северной Кореи показали сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Также Шойгу представил северокорейскому лидеру ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И, истребители Су-30СМ, Су-34, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3 и дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-214.

Также северокорейский лидер посетил Приморскую сцену Мариинского театра вместе с министром природных ресурсов и экологии России Александром Козловым, губернатором Приморья Олегом Кожемяко, а также российским послом в Северной Корее Александром Мацегора.

Он отметил, что глава КНДР сам выразил желание сходить на балет, поскольку очень любит культуру, искусство.