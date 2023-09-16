Варшава, 16 сентября, 2023, 15:58 — ИА Регнум. В Польше объявили тендер на возведение заграждения с электронными системами слежения на границе с Белоруссией на реке Буг. Об этом сообщил глава МВД Польши Мариуш Каминьский на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пограничная служба объявила тендер на строительство электронного заграждения на реке Буг. Его длина составит 172 км», — заявил он, добавив, что заявку на участие компании могут подать до 22 сентября, тендер планируется завершить в середине ноября и приступить к строительству в текущем году.

Как передавало ИА Регнум, ранее замглавы польского МВД Мачей Вонсик заявил, что Польша возвела 120 км стены на границе с Белоруссией.

В сентябре Вонсик заявил, что власти Польши сосредоточили более 10 тыс. военных на границе с Белоруссией. Из этого числа 6 тысяч военных находятся в лагере, 4 тысячи человек — непосредственно на границе, кроме этого, 5 тыс. пограничников и около 1 тыс. полицейских, уточнил он.

Ранее обозреватель польского издания Myśl Polska Эугениуш Зинкевич заявил, что правительство Польши совершает масштабные закупки вооружения, что свидетельствует о подготовке к войне на фоне неминуемого поражения Украины.

Эксперт пояснил, что власти не скрывают «смелых планов и закупок большого количества наступательных вооружений».