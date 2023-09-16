Лондон, 16 сентября, 2023, 15:20 — ИА Регнум. Власти Великобритании ведут себя так, словно считают всех «богатых выходцев из России» преступниками по умолчанию, заявил 16 сентября предприниматель Михаил Фридман.

Владимир Трефилов/РИА Новости Михаил Фридман

Так он прокомментировал обыск, проведённый в его доме в Лондоне сотрудниками британского агентства по борьбе с преступностью.

«Я много лет жил в России, а Россия, как известно, страна, пережившая много тяжелейших кризисов. Меня никогда не покидало чувство внутреннего напряжения, была постоянная необходимость быть всегда готовым к тому, что ситуация может резко поменяться. Одним из важных преимуществ жизни в Лондоне было приятное ощущение спокойствия и стабильности. К сожалению, это ощущение теперь утрачено», — сказал Фридман в интервью The Times.

Предприниматель также отметил, что считает введённые против него властями Великобритании и других западных стран санкции несправедливыми и пытается оспорить их в суде, но не слишком рассчитывает на победу, поскольку полагает, что санкции являются «политическим инструментом» властей Запада.

Власти Великобритании ранее подозревали Фридмана в нарушении антироссийских санкций, введении в заблуждение МВД страны, даче ложных показаний и отмывании денежных средств. Позднее все соответствующие расследования были прекращены.

В частности, 15 сентября сообщалось, что агентство по борьбе с преступностью Великобритании прекратило расследование предполагаемого уклонения Фридмана от санкций. При этом проверки в отношении других лиц по тому же делу продолжаются.

В августе 2023 года санкции против Фридмана ввели власти США. Также в новый санкционный список попали коллеги Фридмана Герман Хан и Пётр Авен. Введённые ограничения предполагают блокировку активов и запрет на заключение сделок с резидентами США.

Фридман — совладелец и председатель наблюдательного совета консорциума «Альфа-Групп», в прошлом — член совета директоров Альфа-банка. Один из богатейших предпринимателей России (до марта 2022 года) и жителей Великобритании, имеет гражданства России и Израиля. После начала специальной военной операции на Украине Фридман был включён в санкционные списки 27 стран из-за предполагаемых контрактов его компаний с ВС России.