Москва, 16 сентября, 2023, 14:56 — ИА Регнум. Планы Киева об объявлении войны России являются исключительно блефом и желанием удержать свою власть, заявил глава оборонного комитета Совета Федерации Виктор Бондарев.

Антон Новодережкин/ТАСС Председатель комитета Совета Федерации РФ по обороне и безопасности Виктор Бондарев

«Угроза Зеленского об объявлении войны России является продолжением политики откровенных провокаций и блефа», — сказал он РИА Новости.

По его словам, «подопечный США» постепенно, но планомерно выходит из-под контроля.

Бондарев добавил, что в настоящее время коллективный Запад продолжает поэтапно готовиться к переговорам с Россией. Именно в затягивании конфликта заключается план Зеленского.

Как сообщало ИА Регнум, Зеленский готов объявить войну России и всеобщую мобилизацию этой осенью, чтобы вернуть интерес мирового сообщества к Украине и не проводить выборы президента Украины. Об этом написал в своём Telegram-канале Илья Кива.

По мнению Кивы, это заставит мировое сообщество участвовать в данном конфликте из-за угрозы перерастания в третью мировую войну и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы.