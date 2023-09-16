Одинцово, Московская область, 16 сентября, 2023, 14:57 — ИА Регнум. Скелет мужчины в трусах нашли в 300 метрах от дома в деревне Зайцево в Одинцовском округе Подмосковья, сообщил 16 сентября источник РЕН ТВ, знакомый с ситуацией.

Иван Шилов ИА Регнум

О находке в полицию сообщил 50-летний мужчина. Предварительно, останки принадлежат мужчине. Из одежды на скелете были только чёрные трусы.

Источник телеканала уточнил, что останки были найдены 14 сентября, давность смерти мужчины составляет не менее года. Они были направлены на экспертизу.

Личность погибшего и причину смерти пока не удалось установить.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре рыбак выловил человеческие ноги в галошах из реки Васюган в Томской области. После этой находки полиция с водолазами исследовала дно реки, где обнаружила затопленную лодку с привязанными к ней останками двух человек.

В июле в Новой Москве местный житель обнаружил висящее на дереве мумифицированное тело. Оно было найдено в лесополосе в Щаповском поселении Троицкого административного округа около посёлка Спортбазы, тело висело на дереве на высоте 5–10 метров. Отмечается, что смерть наступила примерно около двух-трёх лет назад. Причины смерти установит экспертиза.