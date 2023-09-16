Сингапур, 16 сентября, 2023, 14:49 — ИА Регнум. Пилот команды Ferrari Карлос Сайнс показал лучшее время во второй практике Гран-при Сингапура гонок «Формула-1».

Panoramic/Global Look Press Карлос Сайнс

Результат Сайнса — 1.32,120 минуты. Второе время показал его напарник по команде Шарль Леклер (отставание 0,018). Третье место занял Джордж Расселл из команды Mercedes (+0,235).

Действующий чемпион мира и лидер сезона Макс Ферстаппен из команды Red Bull показал во второй практике восьмой результат (+0,732), семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон из Mercedes — пятый (+0,465).

Гонка в рамках этапа «Формулы‑1» в Сингапуре пройдёт 17 сентября. 16 сентября состоится третья серия свободных заездов и квалификация.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 3 сентября Ферстаппен стал победителем Гран-при Италии. Эта победа стала для него 10-й подряд. Ферстаппен установил новый рекорд, превзойдя достижение Себастьяна Феттеля, который в 2013 году выиграл девять этапов чемпионата подряд.

В июле 2022 года Карлос Сайнс впервые в карьере выиграл гонку «Формулы-1», победив на Гран-при Великобритании.