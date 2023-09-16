Варшава, 16 сентября, 2023, 14:52 — ИА Регнум. Руководство Польши приняло решение с 17 сентября запретить въезд в страну зарегистрированных в России автомобилей. Об этом сообщил глава МВД республики Мариуш Каминьский на пресс-конференции.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В связи с публикацией 8 сентября разъяснений Европейской комиссии, касающихся запрета на въезд на территорию Евросоюза зарегистрированных в России автомашин, этот запрет будет действовать на границе Польши с завтрашнего дня и вступает в силу в полночь», — заявил он.

Как передавало ИА Регнум, Еврокомиссия 10 сентября объявила, что россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые вещи. В ЕК пояснили, что это будет трактоваться как запрещённый импорт.

Позже ЕК скорректировала инструкции по новым антироссийским ограничениям. Таможенным органам рекомендовали разбираться отдельно по каждому случаю нарушения санкций и принимать решения о конфискации имущества с учётом всех обстоятельств.

Таможня Финляндии будет контролировать ввоз легковых автомашин, зарегистрированных в России, не только на российской, но и на финско-норвежской границе, поскольку Норвегия не входит в Европейский союз.

Представитель Еврокомиссии Даниэл Шеридан Ферри заявил, что по вопросу уже ввезённых в ЕС авто из России нет универсального решения, страны должны действовать в соответствии со своими правилами.