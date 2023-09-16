Москва, 16 сентября, 2023, 14:35 — ИА Регнум. В результате удара по аэродрому около Кривого Рога 11 сентября были уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 ВВС Украины, сообщил 16 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

МиГ-29

Он рассказал, что ВСК России ударили по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога Днепропетровской области 11 сентября.

«По уточнённым данным в результате удара уничтожены два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины», — сказал представитель российского военного ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 11 сентября украинские СМИ сообщили о взрывах в городе Кривой Рог в Днепропетровской области. Мэр города Александр Вилкул подтвердил информацию. Иных подробностей ни он, ни СМИ не сообщали.

О взрывах в Кривом Роге Вилкул также информировал 8 сентября. По данным Минобороны России, 24 августа были уничтожены четыре склада с боеприпасами ВСУ в Херсонской, Днепропетровской областях и в ДНР. Российские военные ликвидировали склады в районах населённых пунктов Львово, Михайловка, Искра и Красногоровка.