Москва, 16 сентября, 2023, 14:31 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ за неделю уничтожили 15 катеров ВСУ различного назначения в акватории Чёрного моря. Об этом 16 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В акватории Чёрного моря морской авиацией и кораблями Черноморского флота обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа, а также три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили 19 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и сбили 270 украинских беспилотников.

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