Москва, 16 сентября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Российские военные за минувшую неделю улучшили тактическое положение на купянском направлении. Об этом официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил 16 сентября на брифинге.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Он уточнил, что подразделения «Западной» группировки войск в результате активных действий улучшили своё тактическое положение в зонах ответственности.

За неделю на купянском направлении отражены пять контратак подразделений 30-й механизированной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Им нанесён существенный урон.

Противник потерял до 400 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 17 автомобилей, 17 орудий полевой артиллерии и установку реактивной системы залпового огня. Кроме того, российские военные уничтожили семь украинских полевых складов с боеприпасами, добавил Конашенков.

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