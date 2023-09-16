Москва, 16 сентября, 2023, 14:28 — ИА Регнум. Российские войска отразили за неделю 18 атак ВСУ в районе Работино и Вербового на запорожском направлении. Об этом 16 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

«На запорожском направлении подразделениями российских войск отражены 18 атак ВСУ в районах населенных пунктов Работино и Вербовое Запорожской области», — сказал Конашенков.

Он отметил, что ВСУ потеряли более 740 военнослужащих, 20 танков и бронемашин, 20 автомобилей. В ходе контрбатарейной борьбы поражено 38 орудий полевой артиллерии противника.

Также Конашенков рассказал, что из-за существенных потерь командование ВСУ начало вывод 82-й десантно-штурмовой бригады в тыл для восстановления её боеспособности. Теперь на данном участке задействована 71-я бригада из состава стратегического резерва, а также сводные штурмовые группы 47-й, 65-й и 46-й бригад.

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