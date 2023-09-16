Москва, 16 сентября, 2023, 14:29 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю отразили 13 атак ВСУ на краснолиманском направлении, потери противника превысили 400 военных. Об этом 16 сентября проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Евгений Биятов/РИА Новости

Он отметил, что на этом направлении ВСУ предпринимали безуспешные попытки восстановить утраченные позиции около населённых пунктов Торское Донецкой Народной Республики и Серебрянского лесничества.

В результате действий подразделений группировки войск «Центр», ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем были успешно отражены 13 атак ВСУ, потери противника составили свыше 400 военнослужащих, кроме этого были ликвидированы 18 боевых бронированных машин, 12 автомашин и десять орудий.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября Конашенков проинформировал, что российские войска за сутки отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении, потери противника составили до 55 военных.

Минобороны показало кадры уничтожения ракетами опорного пункта ВСУ на краснолиманском направлении. В комментарии к видео указано, что экипажи штурмовиков Су-25СМ Центрального военного округа уничтожили опорный пункт ВСУ на краснолиманском направлении. На скорости порядка 800 км/ч и на предельно малой для самолётов высоте (20 метров), лётчики штурмовиков накрыли очередной опорный пункт ВСУ пуском авиационных неуправляемых ракет.

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