Москва, 16 сентября, 2023, 14:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России за неделю уничтожили в Чёрном море 12 морских дронов ВСУ и три катера с десантными группами, сообщил 16 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«В акватории Чёрного моря Морской авиацией и кораблями Черноморского флота за прошедший период обнаружены и уничтожены 12 безэкипажных катеров полупогружного типа», — сказал он на брифинге.

Конашенков добавил, что также уничтожено три быстроходных катера с десантными группами сил специальных операций ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, сутками ранее в юго-западной части Чёрного моря за сутки были уничтожены два украинских морских дрона.

Ранее в Минобороны информировали, что утром 15 сентября малый ракетный корабль «Аскольд» Черноморского флота (ЧФ) России уничтожил безэкипажный катер Вооружённых сил Украины (ВСУ).

14 сентября в Минобороны России сообщили, что украинский безэкипажный катер пытался атаковать ракетный корабль на воздушной подушке Черноморского флота «Самум», но был уничтожен.