Москва, 16 сентября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Вооружённые силы России в период с 9 по 16 сентября нанесли 11 групповых ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами, по объектам портовой инфраструктуры, местам производства и хранения безэкипажных катеров, горюче-смазочных материалов, боеприпасов, вооружения и пунктам дислокации личного состава ВСУ, сообщили 16 сентября в Минобороны РФ.

Mil.ru ВС РФ

«В результате ударов нарушены: материально-техническое обеспечение украинских группировок войск, действующих на Донецком и Запорожском направлениях, поставки вооружений западного производства, а также уничтожен крупный арсенал инженерных боеприпасов ВСУ», — заявил на брифинге Минобороны официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В частности, 11 сентября Воздушно-космические силы России нанесли удар по аэродрому Долгинцево в районе Кривого Рога (Днепропетровская область), уничтожив два истребителя МиГ-29 и три штурмовика Су-25 воздушных сил Украины, отметил Конашенков.

Ранее 16 сентября в Минобороны сообщили о поражении высокоточным снарядом «Краснополь» пункта управления беспилотниками ВСУ. Удалось также вскрыть и подавить до 20 артиллерийских расчетов, уничтожить 120-мм миномёт, рассказал начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук.

14 сентября Министерство обороны опубликовало видео уничтожения ударом высокоточного оружия пункта дислокации ВСУ. Пункт вместе с личным составом был уничтожен на херсонском направлении.

16 сентября в ведомстве также сообщили, что за неделю в Чёрном море было уничтожено 12 морских дронов ВСУ и три катера с десантными группами сил спецопераций Украины. Также в Минобороны рассказали об улучшении тактического положения группировки войск на купянском направлении и безуспешных попытках ВСУ охватить Артёмовск.