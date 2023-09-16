Москва, 16 сентября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Пленные украинские военные жалуются на крайне низкий уровень психологического состояния 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ, сообщил 16 сентября официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Добровольно сдающиеся в плен украинские военнослужащие в ходе допросов жалуются на крайне низкий уровень морально-психологического состояния личного состава 36-й и 38-й бригад морской пехоты ВСУ вследствие значительных потерь личного состава», — сказал он.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинский военнопленный рассказал о ситуации во время боя, когда сержант, бывший в тот момент старшим, велел им «тикать» из-под обстрела во время одного из особо тяжёлых штурмов. По его словам, младшие командиры понимают, что иногда идти в бой — самоубийство.

Пленные ВСУ также рассказали российским следователям, что украинское командование собирало подписи о «добровольном оставлении тел» на поле боя в случае гибели, чтобы не выплачивать компенсации родственникам погибших.

Кроме того, по слова пленных, раненым не оказывалась помощь, командиры угрожали им немедленным расстрелом за оставление боевых позиций, а также о других фактах, которые подтверждают бесчинства и варварское отношение к своим подчинённым со стороны командования украинской армии.

17 августа три голодных украинских бойца переплыли Днепр и сдались в плен. Они перешли на сторону России из-за плохого обращения командиров, голода и недостатка боевой подготовки. Военнопленный рассказал, что его готовили всего пять дней и направили в бригаду теробороны, после чего он оказался на позициях на правобережье Днепра. На третьи сутки начался голод, но паёк им предлагали покупать за свои деньги.