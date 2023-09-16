Москва, 16 сентября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. ВСУ пытаются охватить город Артёмовск в ДНР и ведут штурмовые действия, безуспешно пытаясь вытеснить российские войска из Клещеевки и Андреевки. Об этом 16 сентября сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«На донецком направлении противник не отказался от планов по охвату Артёмовска и продолжал вести штурмовые действия группами 28-й, 93-й механизированных, 80-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригад», — сказал Конашенков.

Он отметил, что ВСУ безуспешно пытались вытеснить российские войска из населённых пунктов Клещеевка и Андреевка.

Также он проинформировал, что за неделю на этом направлении российские войска отразили 34 атаки подразделений ВСУ. Противник потерял более 1700 военных убитыми и ранеными, 16 танков и других бронемашин, 34 автомобиля и 12 орудий полевой артиллерии.

Как передавало ИА Регнум, начальник пресс-центра группировки «Юг» Георгий Минесашвили сообщил, что в Покровском районе ДНР под Новомихайловкой тяжёлые огнемётные системы «Солнцепёк» нанесли удары на поражение по двум опорным пунктам 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ. Кроме того, в Раздоловке и Авдеевке российские дроны-камикадзе поразили украинские наблюдательный пункт, боевую машину и пулемётный расчёт.