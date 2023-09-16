Мелитополь, 16 сентября, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Командование ВСУ было вынуждено начать вывод десантно-штурмовой бригады в тыл из-за значительных потерь на запорожском направлении. Об этом проинформировал официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Он отметил, что на этом направлении подразделениями ВС России отражены 18 атак ВСУ около населённых пунктов Вербовое и Работино Запорожской области.

В результате значительных потерь личного состава украинское командование было вынуждено начать вывод 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в тыловой район для восстановления боеспособности, добавил официальный представитель Министерства обороны России.

Отмечается, что для удержания позиций на этом участке была задействована 71-я егерская бригада ВСУ из состава стратегического резерва, а также сводные штурмовые группы 65-й, 47-й механизированных и 46-й аэромобильной бригад ВСУ.

В ходе боёв потери ВСУ составили свыше 740 украинских военнослужащих, кроме этого были ликвидированы 20 танков и боевых бронированных машин, 20 автомобилей. В рамках контрбатарейной борьбы было поражено 38 орудий полевой артиллерии противника.

Как передавало ИА Регнум, 15 сентября Конашенков проинформировал, что Вооружённые силы России за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Работино, потери противника на запорожском направлении составили более 145 военных. Подразделения российской группировки войск, авиация, артиллерия и тяжёлые огнеметные системы за сутки отразили две атаки 47-й механизированной бригады ВСУ около населённого пункта Работино Запорожской области. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены орудие FH-70 производства Великобритании, две артиллерийские системы М777 производства США, три гаубицы Д-30 и одна Д-20.