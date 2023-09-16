Москва, 16 сентября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Пожилая женщина четыре раза через водителей такси передавала деньги мошенникам, чтобы спасти свою дочь, которая якобы попала в дорожно-транспортное происшествие. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Дарья Антонова ИА Регнум

Отмечается, что во всех случаях по указанию аферистов 79-летняя потерпевшая передавала сумки неосведомленным водителям такси, которых встречал обвиняемый и забирал вещи с деньгами.

Уточняется, что часть преступной добычи фигурант оставлял себе, а остальное переводил на счета соучастников, общая сумма ущерба составила более 1,7 млн рублей.

В материалах дела указано, что пожилая женщина поверила звонившему мужчине, который представился следователем, он сообщил, что её дочь виновна в ДТП, в связи с этим нужно срочно передать деньги за невозбуждение уголовного дела.

В пресс-службе пояснили, что потерпевшая по указанию мошенников собрала сумку с постельным бельем и вещами, которые якобы нужно было передать дочери в медучреждение, туда она положила 250 тысяч рублей.

Отмечается, что в ходе разговора злоумышленники передавали трубку телефона девушке, которая выдавала себя за дочь пострадавшей и просила о помощи, сумку с вещами и деньгами пожилая женщина передала водителю такси.

После этого мошенники снова позвонили потерпевшей, потребовав отдать деньги на операцию якобы пострадавшей в ДТП. Женщина снова отдала 900 тыс. рублей и 1 тыс. долларов, пояснили в пресс-службе,

Отмечается, что ещё через несколько часов мошенники заявили, что платная медицинская помощь нужно уже всем участникам ДТП и пенсионерка снова отправила им деньги.

Уточняется, что суд заключил под стражу 24-летнего мужчину, обвиняемого в мошенничестве. Он сообщил об аналогичных эпизодах преступной деятельности.

Как передавало ИА Регнум, Министерство внутренних дел России зарегистрировало резкий рост количества сообщений из регионов об использовании украинскими телефонными мошенниками новой тактики, при которой они не только пытаются похитить деньги обманутых россиян, но также вовлечь их в совершение терактов и диверсий.

Отмечается, что чаще всего злоумышленники начинают беседу с потенциальными жертвами с помощью стандартных приёмов, говоря о якобы имеющих место подозрительных переводах с их счетов, попытках взять от их имени кредит, или предлагают помочь правоохранителям остановить преступников.

Сбербанк выявил новую мошенническую схему с установкой от имени преступников приложений «Сбер 2.0» или «Поддержка Сбербанка», которые оказываются программами для удаленного доступа к устройству пользователя. Всё чаще мошенники пытаются вовлечь в свои схемы сразу нескольких членов семьи.