Берлин, 16 сентября, 2023, 14:17 — ИА Регнум. Германия, которую называют «больным человеком Европы», столкнулась с проблемами в экономике из-за ослабления экспорта и цен на энергоносители, но дополнительные долги ей не нужны. Об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью, опубликованном 16 сентября в газете Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА Регнум

Экономика Германии лишь слабо растёт, признал Шольц в ответ на вопрос о кризисе в стране. По его словам, главная причина — ослабление некоторых экспортных рынков, в первую очередь китайского. Кроме того, на ситуацию влияют высокая инфляция и рост цен на энергоносители, и это связано с украинским кризисом. До сих пор не восстановлены все цепочки поставок, нарушенные пандемией COVID-19.

Вместе с тем, уверен Шольц, не стоит «говорить об одном только кризисе», так как не будут видны хорошие моменты. Это, например, строительство заводов по производству аккумуляторов, инвестиции в развитие электромобилей и производство полупроводников.

Канцлер прокомментировал недавнюю статью в журнале The Economist, где Германию назвали «больным человеком Европы», то есть государством в состоянии затяжного кризиса. Это «англосаксонское» издание, отметил он, раскритиковало Берлин за якобы немецкую одержимость отказом от бесконечных долгов.

«В тексте, по сути, нам рекомендуют брать дополнительные долги на сумму от €100 млрд до €200 млрд в год. Мой ответ — нет. Бесконечные долги не решают наших проблем, а создают новые», — подчеркнул Шольц.

Как сообщало ИА Регнум, на стагнацию экономики указывают данные Федерального статистического ведомства Германии: во втором квартале года ВВП остался прежним по сравнению с первым кварталом. По итогам первого квартала было зафиксировано снижение на 0,3%, по итогам четвертого квартала прошлого года — на 0,5%.

При этом экономист Ольгер Шмидинг, который более 20 лет назад первым назвал ФРГ «больным человеком Европы» на страницах The Economist, считает нынешний пессимизм преувеличенным. По его мнению, положение страны гораздо более сильное благодаря рекордной занятости и крепким государственным финансам.