Владивосток, 16 сентября, 2023, 14:19 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын посмотрел балет «Спящая красавица» на Приморской сцене Мариинского театра во Владивостоке, сообщила 16 сентбяря пресс-служба Минприроды России в своём Telegram-канале.

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В театре присутствовали министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, губернатор Приморья Олег Кожемяко, а также посол РФ в КНДР Александр Мацегора.

Как сообщили в пресс-службе театра, на главном входе были усилены меры безопасности, в остальном на комфорт зрителей приезд гостей не повлиял.

«Он сам захотел, он очень любит искусство», — объяснил журналистам посол Мацегора, отвечая на вопрос о том, чья была инициатива пригласить Ким Чен Ына на спектакль.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын приехал в Россию с официальным визитом на своём бронепоезде. Президент России Владимир Путин и северокорейский лидер встретились 13 сентября на космодроме Восточный. Глава Росии отметил, что переговоры прошли продуктивно, с откровенным обменом мнениями. Он заявил о большом количестве совместных интересных проектов у России и КНДР. Это проекты в сфере транспортного сообщения, логистики, сельского хозяйства.

15 сентября лидер Северной Кореи побывал в Комсомольск-на-Амуре, где осмотрел авиационные заводы. 16 сентября он прибыл на аэродром Кневичи в пригороде Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.

На аэродроме Ким Чен Ыну показали сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3. Также Шойгу представил северокорейскому лидеру ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И, истребители Су-30СМ, Су-34, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3 и дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-214.

Посол Александр Мацегора отметил, что визит Ким Чен Ына в Россию продолжается, сроки его отъезда пока неизвестны. По его словам, лидер КНДР очень интересуется многими направлениями российской экономики и социальной жизни, а также проявляет очень большие знания о России. Также он рассказал, что визит северокорейского лидера в Россию позволит вывести отношения двух стран на ещё более высокий уровень.