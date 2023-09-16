Москва, 16 сентября, 2023, 14:04 — ИА Регнум. Российские военные предотвратили попытку киевского режима совершить атаку беспилотником на территорию РФ, дрон был сбит над Белгородской областью. Об этом 16 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Иван Шилов ИА Регнум

«16 сентября около 13:00 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над территорией Белгородской области.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в ночь на 16 сентября ВСУ предприняли попытку атаковать беспилотниками объекты на территории Калужской и Тверской областей. Система ПВО предотвратила атаки. Два украинских беспилотника самолётного типа были уничтожены.