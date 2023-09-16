Москва, 16 сентября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию позволит вывести отношения двух стран на ещё более высокий уровень, заявил журналиста 16 сентября посол России в Северной Корее Александр Мацегора.

Иван Шилов ИА REGNUM Ким Чен Ын

«Я рассчитываю по итогам визита, что наши отношения поднимутся на гораздо более высокий уровень. Он и так был хороший, а сейчас будет ещё более высоким», — сказал Мацегора.

Посещая Россию, Ким Чен Ын проявляет большие знания о нашей стране, а вместе с тем живо интересуется экономикой и социальной жизнью России, добавил посол.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в сентябре 2023 года лидер КНДР совершает визит в Россию. Президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын провели двусторонние переговоры, посетили космодром Восточный, также прошли переговоры делегаций двух стран.

На встрече лидеров России и КНДР обсуждались вопросы взаимодействия в военной и космической сферах, вопросы экономического взаимодействия, темы гуманитарного характера и ситуация в регионе, отмечали в Кремле. Встреча Владимира Путина и Ким Чен Ына имеет важнейшее глобальное значение, подчеркнул в беседе с ИА Регнум кандидат исторических наук, политолог, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения РАН Александр Воронцов.

После отъезда Владимира Путина и Владивостока визит лидера КНДР в Россию продолжился. В частности, вместе с министром обороны России Сергеем Шойгу он осмотрел фрегат «Маршал Шапошников», кроме того, на аэродроме Кневичи Ким Чен Ыну показали стратегическую авиацию России и ракетные комплексы «Кинжал».