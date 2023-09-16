Москва, 16 сентября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры подготовки и боевого слаживания штурмовых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне в тыловом районе спецоперации. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.

Отмечается, что в ходе подготовки военнослужащие округа оттачивают захват опорных пунктов и позиций противника, оперативную переброску резервов на различные направления, отрабатывают вопросы взаимодействия с передовыми наводчиками и артиллерийскими подразделениями.

Помимо этого, расчёты беспилотных летательных аппаратов отрабатывают вопросы ведения воздушной разведки при непосредственном контакте с противником, подавления огневых точек неприятеля методом сброса боеприпасов и корректировки огня артиллерийских расчётов и танковых экипажей.

В пресс-службе пояснили, что все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов-наставников группировки войск «Центр», они делятся своим богатым боевым опытом, который приобрели в ходе СВО.

На кадрах показано передвижение бойцов, боевой техники на фоне взрывов.

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Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения управляемой ракетой танка ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах можно увидеть, как ракета, сделав в воздухе спираль, точно попадает в цель.

Министерство обороны РФ 3 сентября опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ экипажем вертолёта Ка-52. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ.

Минобороны 2 сентября опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв» на северском направлении. В военном ведомстве отметили, что интенсивные боевые действия осложняются непростым рельефом местности, линия боевого соприкосновения проходит между двумя холмами. Экипаж танка старается подойти на максимально близкое расстояние к противнику.

Ранее было опубликовано видео работы расчётов РСЗО «Торнадо-С» гвардейской артиллерийской бригады Западного военного округа. Боевая машина благодаря автоматической системе наведения самостоятельно прицеливается. Расчёту остается выполнить пуск и быстро покинуть опасный район.