Минобороны показало кадры боевого слаживания штурмовых подразделений ЦВО
Москва, 16 сентября, 2023, 14:06 — ИА Регнум. Минобороны России показало кадры подготовки и боевого слаживания штурмовых подразделений Центрального военного округа (ЦВО) на полигоне в тыловом районе спецоперации. Видео опубликовано в Telegram-канале Минобороны России.
Отмечается, что в ходе подготовки военнослужащие округа оттачивают захват опорных пунктов и позиций противника, оперативную переброску резервов на различные направления, отрабатывают вопросы взаимодействия с передовыми наводчиками и артиллерийскими подразделениями.
Помимо этого, расчёты беспилотных летательных аппаратов отрабатывают вопросы ведения воздушной разведки при непосредственном контакте с противником, подавления огневых точек неприятеля методом сброса боеприпасов и корректировки огня артиллерийских расчётов и танковых экипажей.
В пресс-службе пояснили, что все занятия на полигоне проходят под руководством опытных инструкторов-наставников группировки войск «Центр», они делятся своим богатым боевым опытом, который приобрели в ходе СВО.
На кадрах показано передвижение бойцов, боевой техники на фоне взрывов.
Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны опубликовало видео уничтожения управляемой ракетой танка ВСУ на южнодонецком направлении. На кадрах можно увидеть, как ракета, сделав в воздухе спираль, точно попадает в цель.
Министерство обороны РФ 3 сентября опубликовало кадры уничтожения боевой бронированной машины ВСУ экипажем вертолёта Ка-52. Экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 точным ударом управляемой ракеты уничтожил боевую бронированную машину ВСУ.
Минобороны 2 сентября опубликовало кадры боевой работы танковых экипажей Т-90М «Прорыв» на северском направлении. В военном ведомстве отметили, что интенсивные боевые действия осложняются непростым рельефом местности, линия боевого соприкосновения проходит между двумя холмами. Экипаж танка старается подойти на максимально близкое расстояние к противнику.
Ранее было опубликовано видео работы расчётов РСЗО «Торнадо-С» гвардейской артиллерийской бригады Западного военного округа. Боевая машина благодаря автоматической системе наведения самостоятельно прицеливается. Расчёту остается выполнить пуск и быстро покинуть опасный район.