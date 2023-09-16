Москва, 16 сентября, 2023, 13:51 — ИА Регнум. Специальной борт МЧС России с аэромобильным госпиталем и медиками прибыл в Ливию, сообщили 16 сентября в пресс-службе министерства.

МЧС России

«Третий борт ведомства со специалистами отряда «Центроспас» приземлился в Ливии», — сообщили в ведомстве.

Отмечается, что порядка 35 сотрудников МЧС будут оказывать медицинскую помощь пострадавшему от наводнения населению.

Как передавало ИА Регнум, мощнейший средиземноморский шторм «Дэниэл» обрушился на восточную часть Ливии. Из-за сильных ливней уровень воды в некоторых реках поднялся на три метра, затопленными оказались несколько тысяч домов.

По последним данным, погибли более 11 тыс. человек. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю президентского совета Ливии Мухаммеду Менфи в связи с гибелью людей после урагана и наводнения.