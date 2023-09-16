Берлин, 16 сентября, 2023, 14:01 — ИА Регнум. Депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Евгений Шмидт направил правительству Германии 11 вопросов о запрете въезда автомобилей. Об этом сообщило издание Lenta.ru.

Дарья Драй ИА REGNUM

По его данным, сначала депутат направлял мелкие единичные запросы, но правительство отправляло лишь отписки, тогда в конце августа Шмидт отправил подробное обращение, правительство взяло паузу и пообещало до конца сентября подготовить ответ.

«Как мы знаем, на днях чиновник Еврокомиссии сделал какие-то заявления, которые еще больше запутали ситуацию. Налицо явное расхождение текста санкций и тех рекомендаций Еврокомиссии, которые мы услышали», — приводит издание слова немецкого депутата, который полагает, что правительство ответит на его обращение, основываясь на рекомендации Еврокомиссии.

Как передавало ИА Регнум, Еврокомиссия 10 сентября объявила, что россияне больше не смогут въезжать в страны Евросоюза на зарегистрированных в России автомобилях и провозить некоторые вещи. В ЕК пояснили, что это будет трактоваться как запрещённый импорт.

Также в Еврокомиссии подчеркнули, что срок, на который ввозится автомобиль, не имеет значения. Среди транспортных средств отмечены не только легковые автомобили, но и прицепы, и полуприцепы для перевозки грузов, и яхты.

Позже ЕК скорректировала инструкции по новым антироссийским ограничениям. Таможенным органам рекомендовали разбираться отдельно по каждому случаю нарушения санкций и принимать решения о конфискации имущества с учетом всех обстоятельств.

В комиссии отметили, что, если имущество не вызывает опасений и предназначено для личного использования во время поездки, в отношении него таможенные органы должны применять запрет соразмерным и разумным образом.