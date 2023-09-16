Москва, 16 сентября, 2023, 13:36 — ИА Регнум. Дефицита антидепрессантов с действующим веществом флуоксетин в аптеках России не наблюдается, сообщили 16 сентября в Министерстве здравоохранения.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

«По данным системы мониторинга дефектуры лекарственных препаратов, признаков дефицита препаратов с МНН (международным непатентованным наименованием — прим. ред.) флуоксетин на рынке нет», — цитирует пресс-службу Минздрава ТАСС.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что в аптеках России почти не осталось препарата «Прозак», который применяют для лечения депрессии. Действующее вещество «Прозака» — флуоксетин.

В 2023 году в России лекарственные препараты с действующим веществом флуоксетин выпущены в гражданский оборот в количестве более 1,8 млн упаковок, что соответствует показателям 2022 года, отметили в Министерстве.

В России разрешены к обращению 12 препаратов с действующим веществом флуоксетин российского и зарубежного производства. Уведомлений от производителей или поставщиков о прекращении производства или поставок «Прозака» не поступало, сообщили в свою очередь в Росздравнадзоре.

Ранее Росздравнадзор распространил предупреждение о возможных перебоях с лекарствами в аптеках. В ведомстве объяснили это повышенным спросом на некоторые препараты, а также проблемами с логистикой.

Россия не испытывает глобального дефицита лекарственных препаратов и медицинского оборудования, отмечал в марте 2023 года глава Минздрава Михаил Мурашко. В стране разработаны и внедрены методы для быстрого решения подобных проблем при их возникновении, сказал министр.