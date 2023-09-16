Москва, 16 сентября, 2023, 13:35 — ИА Регнум. Вооружённые силы России успешно применяют средства радиоэлектронной борьбы против ВСУ, достигая успехов на поле боя, пишет в статье для издания InfoBRICS Лукас Лейрос.

Константин Михальчевский/РИА Новости

«Одной из главных причин провала Украины — навыки применения методов радиоэлектронной борьбы российских военных», — говорится в публикации.

Российские войска, добавил аналитик, наносят высокоточные удары по позициям противника.

Как передавало ИА Регнум, ранее издание сообщило, что Соединённые Штаты изучают опыт радиоэлектронной борьбы на территории Украины на случай потенциального конфликта с Россией или Китаем.

По словам полковника войск РЭБ США Джоша Козлова, обе стороны конфликта применяют радиоэлектронные средства с большой эффективностью.