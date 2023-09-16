Братислава, 16 сентября, 2023, 13:37 — ИА Регнум. Запрет на импорт украинского зерна в Словакию будет действовать до конца 2023 года, сообщило 16 сентября правительство республики.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительство Словакии продлило запрет на импорт пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника с Украины до конца этого года», — говорится в сообщении кабмина, которое передаёт РИА Новости.

Как передавало ИА Регнум, ранее Европейская комиссия объявила, что не продлевает эмбарго на поставки украинского зерна в Евросоюз, которое действовало до 15 сентября. В Еврокомиссии отметили, что Украина обязалась принять меры для предотвращения скачков объёмов поставок зерна в Евросоюз, а также к 18 сентября представить план действий по контролю экспорта зерна в ЕС.

Несмотря на решение Еврокомиссии снять эмбарго, 15 сентября стало известно, что Словакия в одностороннем порядке решила продлить запрет на ввоз зерна с Украины. Сообщалось, что запрет начнёт действовать в ночь с 15 на 16 сентября.

Польша так же 15 сентября объявила о продлении запрета на ввоз украинского зерна. Как сообщил польский премьер-министр Матеуш Моравецкий, Варшава не будет слушать Брюссель или Берлин, подчеркнув, что эмбарго будет продлено начиная с полуночи 16 сентября.

Вслед за Польшей аналогичный запрет ввела и Венгрия. Как отметил министр сельского хозяйства Венгрии Иштван Надь, Будапешт запретит импорт 24 товаров с Украины. Помимо зерновых, туда вошли говядина, свинина, баранина, мясо козы, птицы, яйца, овощи, мед, семена подсолнечника, вино.