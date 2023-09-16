Анкара, 16 сентября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил России, Азербайджану и Армении на уровне лидеров провести четырёхстороннюю встречу по проблеме Карабаха. Об этом она заявил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, в наших приоритетах провести переговоры в трёхстороннем формате, как планировалось ранее. Но также мы предложили встретиться и в четырёхстороннем формате», — отметил турецкий лидер.

Он добавил, что такое предложение было передано сторонам.

«То есть это я сам, [президент России Владимир] Путин, [президент Азербайджана] Ильхам Алиев и [премьер-министр Армении Никол] Пашинян. Я сказал: давайте встретимся, обсудим вместе шаги, которые надо сделать», — заявил он, добавив, что на данный момент ответа на это предложение Турция не получила.