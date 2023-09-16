Анкара, 16 сентября, 2023, 13:27 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что предложил России, Азербайджану и Армении на уровне лидеров провести четырёхстороннюю встречу по проблеме Карабаха. Об этом она заявил на пресс-конференции в Стамбуле перед вылетом в Нью-Йорк.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Да, в наших приоритетах провести переговоры в трёхстороннем формате, как планировалось ранее. Но также мы предложили встретиться и в четырёхстороннем формате», — отметил турецкий лидер.

Он добавил, что такое предложение было передано сторонам.

«То есть это я сам, [президент России Владимир] Путин, [президент Азербайджана] Ильхам Алиев и [премьер-министр Армении Никол] Пашинян. Я сказал: давайте встретимся, обсудим вместе шаги, которые надо сделать», — заявил он, добавив, что на данный момент ответа на это предложение Турция не получила.

Президент России Владимир Путин в свою очередь отметил, что Армения своими действиями фактически сама признала Нагорный Карабах частью Азербайджана. Так он ответил на замечание о том, что Армения якобы не получила помощи от Москвы и Организации Договора о коллективной безопасности, а в Карабахе происходит гуманитарная катастрофа. Ключевая составляющая проблемы — признание статуса Карабаха самой Арменией, подчеркнул Путин.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российская сторона последовательно продолжает работу с Арменией и Азербайджаном.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 10 сентября заявил, что обвинения в адрес Москвы о якобы «отданном» Азербайджану Карабахе — некорректные и нечестные. Он отметил, что в трёхстороннем заявлении от 2020 года о статусе Карабаха ничего не сказано, так как лидеры России, Армении и Азербайджана исходили из того, что по нему предстоят переговоры. При этом позднее в Праге президент Азербайджана и премьер-министр Армении подписали заявление о признании алма-атинской декларации 1991 года и тем самым закрыли все вопросы. Это значит, подчеркнул глава МИД, что Нагорно-Карабахская область признана частью Азербайджана, и Россию обвинять не в чем.

Реджеп Тайип Эрдоган