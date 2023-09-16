Москва, 16 сентября, 2023, 13:23 — ИА Регнум. Жительницу Москвы избили в одном из салонов красоты за то, что она хотела расплатиться купоном за услуги для своей несовершеннолетней дочери. Об этом женщина рассказала полиции, сообщает 15 сентября РЕН ТВ.

Кадр из видео

По словам женщины, она записала 16-летнюю дочь на стрижку и окрашивание волос в салон в центре города и приобрела на специальном сайте купон, который давал право заплатить всего 4,5 тыс. рублей за услуги, которые обошлись бы почти в 23 тыс. рублей.

Сначала в салоне перенесли запись на другое время, а потом и вовсе отказали женщине и её дочери в обслуживании. На входе в салон разгорелся конфликт, который закончился, как утверждает женщина, рукоприкладством со стороны двоих мужчин — мастера и владельца салона.

«Один из них выхватил телефон мой и скинул с лестницы, когда я побежала за телефоном, он спустил меня с лестницы, я после операции — замена сустава», — говорится в отзыве о салоне, оставленном посетительницей в Сети.

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Женщина добавила, что досталось и девушке — её ударили по спине, толкнули и «выкрутили руки». Москвичка написала заявление в полицию и прокуратуру.

По информации телеканала, в салоне не принимают банковские карты, что может указывать на серые схемы работы. Кроме того, по документам организация занимается арендой помещений, а не красотой.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Ставропольском крае возбудили уголовное о мошенничестве после жалоб на один из салонов красоты. Сотрудники салона, по словам клиентов, заставляли их покупать в кредит дорогостоящие средства. Одна из потерпевших заявила, что в салоне даже применяли гипноз или психотропных препараты.