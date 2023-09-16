Мелитополь, 16 сентября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Когда американские танки Abrams поступят на линию фронта, их ждёт такой же позор, как и немецкие Leopard и британские Challenger. Об этом 16 сентября заявил общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Пришла очередь позора и для США. Американцы рвутся вперёд, чтобы повторить позор немецких танков Leopard и британских Challenger, чтобы весь мир увидел, как горят и их танки в южнорусских степях», — приводит слова Рогова РИА Новости.

По его словам, опыт британских Challenger показал, что и американские танки не пробудут целыми на линии боевого соприкосновения в течение долгого времени.

Рогов добавил, что Запад бросает всё, что есть, в противостояние с Россией для удержания своих позиций, но и Abrams не станет для украинских боевиков «вундерваффе».

Как сообщало ИА Регнум, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что киевский режим в ближайшее время получит больше десяти американских танков Abrams. До этого неназванный представитель минобороны США сообщил изданию Politico, что первые десять танков будут переданы Киеву в середине сентября.

Россия ранее направила ноту странам НАТО из-за поставок вооружений киевскому режиму. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы с вооружением для ВСУ станут для российских военных законной целью.