Мелитополь, 16 сентября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Российская военные обратили в бегство штурмовые группы ВСУ в районе села Работино Запорожской области. Об этом 16 сентября сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Было несколько атак боевиков ВСУ небольшими группами без задействования тяжёлой техники, но они понесли потери и сбежали», — приводит слова Рогова РИА Новости.

Он добавил, что по украинским штурмовикам отработала артиллерия, количество уничтоженных боевиков исчисляется десятками. Рогов отметил, что очень хорошо показали себя бойцы 291-го полка ВС РФ.

Также он рассказал, что в районе Работино был разрушен пункт временной дислокации ВСУ. Фронтовая авиация отработала по позициям противника авиабомбами.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что Вооружённые силы России за сутки отразили две атаки ВСУ в районе Работино, потери противника на запорожском направлении составили более 145 военных. Кроме того, западнее населённого пункта Вербовое было нанесено поражение скоплению живой силы и техники 80-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.