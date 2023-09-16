Санкт-Петербург, 16 сентября, 2023, 13:06 — ИА Регнум. В петербургском аэропорту Пулково при взлёте на полосе у самолёта Cessna лопнуло колесо, сообщил 16 сентября Telegram-канал «112».

Константин Михальчевский/РИА Новости

Как отмечается в публикации, одна из взлётных полос закрыта, самолёт стоит на рулёжке.

На месте экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, пассажирский самолёт Airbus A320, выполнявший рейс Сочи — Омск, 12 сентября совершил аварийную посадку на пшеничном поле под Новосибирском с шестью членами экипажа и 161 пассажиром на борту.

Все они, включая 23 ребёнка, остались живы. Площадку для экстренной посадки капитан воздушного судна Сергей Белов и второй пилот Эдуард Семёнов выбирали с воздуха. По словам Белова, он принял это решение из-за риска отказа двигателя.