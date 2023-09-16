Барнаул, 16 сентября, 2023, 13:13 — ИА Регнум. Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела о убийстве несовершеннолетних в Алтайском крае. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба ведомства.

Кадр из видео

В городе Барнауле в квартире многоэтажного жилого дома были обнаружены тела трёхлетнего мальчика и его восьмимесячного брата с признаками насильственной смерти.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства малолетних.

Председатель Следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Алтайскому краю Игорю Колесниченко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и всех установленных обстоятельствах.

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Как передавало ИА Регнум, в ходе осмотра места происшествия следователи обнаружили записку, написанную от имени матери потерпевших, которая после гибели детей направилась в соседний многоэтажный дом, где свела счёты с жизнью.

В марте похожая трагедия произошла в Екатеринбурге. Женщина, проживавшая с мужем и двумя сыновьями в частном секторе, убила детей, а потом свела счёты с жизнью. По словам близких, она страдала расстройством психики.