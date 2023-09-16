Москва, 16 сентября, 2023, 12:45 — ИА Регнум. В московском дворе найдено тело бывшего начальника международного управления Министерства печати РФ Анатолия Скамницкого. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

76-летний Анатолий Скамницкий скончался в одном из дворов в Басманном районе столицы. Его тело нашли в 500 метрах от его дома.

Днём 14 сентября Скамницкого без сознания обнаружили прохожие в одном из дворов на улице Бакунинской. Мужчине вызвали наряд скорой помощи, но медики уже ничем не смогли помочь.

«Была констатирована смерть 76-летнего мужчины. Тело находилось на асфальте, предварительная причина смерти — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — рассказал собеседник агентства.

Скамницкий Анатолий Анатольевич родился 1 июля 1947 года. Он был доктором педагогических наук, профессором Московского городского педагогического университета. Помимо преподавательской деятельности, Скамницкий был главным редактором федерального журнала «Среднее профессиональное образование» и членом Московского объединения художников Международного художественного фонда.

Анатолий Анатольевич начинал работу в Министерстве образования в качестве начальника управления издательской деятельности. Позже он возглавил управление кадрового обеспечения, затем стал начальником международного управления Министерства печати РФ. Позже он около 5 лет был директором «Книгоэкспорта». Затем перешёл в Открытый педагогический университет, где стал проректором. Спустя какое-то время Скамницкий — на посту директора в Институте развития среднего профессионального образования.

За свою работу Анатолий Анатольевич был удостоен премии правительства Российской Федерации в области образования, награждён медалью «К. Д. Ушинского», знаками «Почетный работник науки и техники РФ». Кроме того, Скамницкий увлекался живописью, его персональные выставки проходили в Культурном центре имени П. И. Чайковского и Центральном Доме Художника в Москве, Центре Edupoli в Хельсинки, Учебном центре Edupoli в Санкт-Петербурге, Российском центре науки и культуры посольства РФ в Финляндии в Хельсинки. В Московском гуманитарном педагогическом институте в Москве создана экспозиция работ Анатолия Анатольевича. Кроме того, его работы находятся в художественных музеях, галереях и частных коллекциях в России, Финляндии, Швеции, Германии, Франции, Греции, Болгарии, Канады и других стран.