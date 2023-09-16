Москва, 16 сентября, 2023, 12:46 — ИА Регнум. Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что с мессенджером WhatsApp в России всё будет хорошо. Об этом сообщил ТАСС.

Fabian Sommer/Global Look Press

«Уверен, что всё будет хорошо», — приводит агентство слова министра, который прокомментировал ситуацию с мессенджером WhatsApp в России.

Как передавало ИА Регнум, 13 сентября WhatsApp объявил о запуске функции создания каналов.

Комментируя эту информацию, первый замглавы комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин заявил, что официальная позиция по работе в России мессенджера WhatsApp может быть пересмотрена, если одной из его функций станет массовое распространение информации.

С ним согласился глава комитета Александр Хинштейн. Он подчеркнул, что если WhatsApp запустит функцию русскоязычных каналов, то будет правильным пересмотреть отношение к этому мессенджеру вплоть до его блокировки.

Мессенджер WhatsApp принадлежит компании Meta (экстремистская организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Роскомнадзор будет требовать от мессенджера WhatsApp удалять каналы с запрещённой информацией, а в случае отказа может заблокировать приложение. Требования законодательства РФ распространяются на все компании, включая работающие в России мессенджеры и соцсети. В ведомстве также рекомендовали переходить на отечественные сервисы, которые работают в российской юрисдикции и соблюдают законодательство.