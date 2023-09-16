Севастополь, 16 сентября, 2023, 12:44 — ИА Регнум. В Севастополе 16 сентября закроют рейд (водное пространство вблизи порта, предназначенное для якорных стоянок судов) и остановят движение морского пассажирского транспорта. Об этом сообщил департамент транспорта города в своём Telegram-канале.

Алексей Мальгавко/РИА Новости

В сообщении отмечается, что рейд будет закрыт с 12:30 мск. «На площади Нахимова и площади Захарова будет организован подвижной состав для работы на компенсационном маршруте», — сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, ночью 13 сентября ракетным ударом ВСУ был атакован Нахимовский район Севастополя. Возгорание произошло из-за ракетной атаки. Все экстренные спецслужбы работают на месте происшествия. В результате ночной ракетной атаки ВСУ по Нахимовскому району Севастополя, по предварительной информации, пострадали 24 человека, четыре находятся в состоянии средней степени тяжести.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал местных жителей не выкладывать в Сеть фото и видео последствий ракетной атаки, чтобы не помогать киевским боевикам.