Киев, 16 сентября, 2023, 12:34 — ИА Регнум. На празднование Рош ха-Шана — еврейского Нового года в Умань прибыли свыше 35 тысяч паломников. Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Иван Выговский.

Ilia Varlamov/Global Look Press

«Проверил меры безопасности в городе Умань, где на празднование Рош ха-Шана прибыло более 35 тысяч паломников», — приводит слова главы полиции пресс-служба ведомства.

Выговский отметил, что сотрудники полиции в городе работают в усиленном режиме, была организована работа трёх мест фильтрации со сканерами багажа, пункт визовой поддержки, стационарные посты, контрольно-пропускные группы, также было увеличено количество следственно-оперативных групп.

По его словам, круглосуточно работает координационный штаб в составе которого представители Нацгвардии, Нацполиции, миграционной службы, службы по чрезвычайным ситуациям и других ведомств.

Уточняется, что вместе с украинскими стражами порядка несут службу сотрудники полиции Израиля, которые прибыли на Украину для усиления мер безопасности и помощи туристам.

Выговский напомнил, что в городе действует запрет на продажу холодного оружия, слабоалкогольных, алкогольных напитков и пиротехнических средств. По его словам, ситуация контролируемая.

Как передавало ИА Регнум, ранее Украина выступила с угрозами в адрес Израиля. Если Тель-Авив продолжит депортировать граждан Украины из Израиля, тогда еврейские паломники не смогут посетить на еврейский Новый год Умань в Черкасской области Украины. Соответствующее предупреждение опубликовано на странице украинской дипмиссии в Израиле в социальной сети. В посольстве пояснили, что 18 августа глава киевского режима Владимир Зеленский заслушал отчёты спецслужб о проблемах, c которыми сталкиваются украинские беженцы при въезде в различные государства, тогда он отметил, что права украинских граждан должны быть гарантированы.

В городе Умани в Черкасской области Украины находится могила основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана из Брацлава, её ежегодно посещают десятки тысяч верующих евреев. Паломничество приурочено к празднику Рош ха-Шана — еврейскому Новому году, который в этом году будет отмечаться с 15 по 17 сентября.