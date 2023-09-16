Донецк, 16 сентября, 2023, 12:22 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ города Донецка погиб мужчина. Об этом 16 августа проинформировало представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

Сергей Аверин/РИА Новости

По его данным, в Кировском районе города Донецка на ул. Фета, 21/2 погиб мужчина 1955 года рождения, помимо этого была ранена женщина 1972 года рождения.

Отмечается, что в центр продолжают поступать сведения о последствиях обстрелов.

Как передавало ИА Регнум, ВСУ в течение получаса выпустили по Донецку девять кассетных снарядов. С 09:50 по 10:25 мск украинские формирования выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка девять кассетных снарядов натовского калибра 155 мм. Обстрел вёлся из населённого пункта Галицыновка.

14 сентября врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что ВСУ регулярно применяют американские кассетные снаряды для обстрела Донецка и его окрестностей. Эти снаряды они применяют в основном против гражданского населения.

Президент России Владимир Путин подчеркнул, что именно США применяют кассетные боеприпасы на Украине — руками украинцев. Он отметил, что США считают себя исключительными и позволяют себе делать то, что сами же считают преступлением. По его словам, именно такая ситуация является главной проблемой сегодняшних международных отношений.