Москва, 16 сентября, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Музыкант Сергей Шнуров на своей странице в соцсети «ВКонтакте» подтвердил отмену концерта группы «Ленинград» в московских «Лужниках», который должен был состояться 16 сентября, и извинился перед поклонниками.

Pavel Kashaev/Global Look Press Музыкант Сергей Шнуров

По его словам, концерт был внезапно отменён его организатором ООО «АРТЛАЙФ». Однако до сих пор, отметил артист, музыкальным коллективом не получен оригинал официального уведомления об отмене мероприятия.

«Я, Сергей Шнуров, и группировка «Ленинград», как всегда, готовы к выступлению, но, судя по всему, мероприятию действительно не суждено состояться в грядущие выходные, поскольку информация организатора о порядке возврата билетов уже появилась на интернет-сайтах национальных билетных операторов», — написал он.

Музыкант пообещал предпринять все доступные меры, чтобы поклонникам группы вернули деньги за проданные билеты. Если организатор в разумный срок не произведёт все необходимые возвраты и выплаты, отметил Шнуров, он вынужден будет обратиться в суд.

«Приносим вам, уважаемые зрители, искренние извинения за отмену концерта, проведение которого не смог обеспечить его организатор — ООО «АРТЛАЙФ», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, об отмене концерта «Ленинграда» стало известно 14 сентября. На сайте билетного оператора появилось сообщение, что мероприятие отменяется по причинам, не зависящим от организатора. Все приобретённые билеты подлежат возврату до 30 ноября 2023 года.

Ранее в СМИ появилась информация, что Шнуров якобы оформляет гражданство одной из европейских стран для эмиграции. Однако в марте он категорически отверг эти слухи. «Могу ответить одним словом: «Не дождётесь», — сказал музыкант. Он добавил, что никуда не собирается уезжать из России и у него нет недвижимости нигде, кроме Москвы и Санкт-Петербурга.