Москва, 16 сентября, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Вооружённые силы РФ нанесли мощный авиаудар по подразделениям ВСУ под Купянском. Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника» со ссылкой на украинские источники.

Иван Шилов ИА Регнум

Отмечается, что взрывы были слышны между населёнными пунктами Калиново и Голубовка, а также около Песчаного в Купянском районе.

По данным канала, ранее там находились склады и пункты временной дислокации 14-й, 41-й и 88-й бригад ВСУ.

Как ранее сообщало ИА Регнум, военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что украинские военные самовольно оставили позиции в районе Стельмаховки под Купянском. По его данным, противник находился под длительным огневым воздействием российской артиллерии, кроме того, по подразделениям ВСУ наносились точечные ракетно-бомбовые удары. Из-за больших потерь и утраты боеспособности военнослужащие запросили у командования разрешения отойти.