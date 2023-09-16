Москва, 16 сентября, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Лидеру КНРД Ким Чен Ыну подали на обед во Владивостоке дальневосточную уху и палтуса на груше. Об этом сообщил ТАСС, ссылаясь на источник.

Юрий Смитюк/ТАСС Визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Приморский край

Отмечается, что на обед северокорейскому лидеру подали дальневосточную уху, авторский суп с горчицей и розмарином с вырезкой молодого ягненка, среди горячих блюд были на выбор палтус на груше под сливочно-трюфельным соусом и филе миньон в авторском соусе.

Как передавало ИА Регнум, Ким Чен Ын 16 сентября прибыл на аэродром Кневичи в пригороде Владивостока, где его встретил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Он показал гостю стратегическую авиацию ВКС России и ракетный комплекс «Кинжал».

На аэродроме Ким Чен Ыну показали сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.

Также глава Минобороны России Сергей Шойгу представил северокорейскому лидеру ракетный комплекс «Кинжал» на ракетоносце МиГ-31И, истребители Су-30СМ, Су-34, Су-35С, штурмовик Су-25СМ3 и дальнемагистральный пассажирский самолет Ту-214.

Президент России Владимир Путин и Ким Чен Ын 13 сентября провели переговоры в расширенном формате с участием делегаций, а затем пообщались тет-а-тет. Встреча глав государств проходила на космодроме Восточный. Президент России дал официальный обед в честь лидера КНДР. На столе у лидеров двух государств были уха из белого амура, пельмени с камчатским крабом, антрекот из мраморной говядины с запечёнными овощами, осетрина и салат из утки с инжиром и нектарином.