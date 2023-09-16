Владивосток, 16 сентября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Российские стратегические ракетоносцы Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью более 6,5 тыс. километров. Об этом 16 сентября сообщил командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш.

Максим Богодвид/РИА Новости Сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160

«Ракеты Х-БД с дальностью более шести с половиной тысяч километров», — сказал Кобылаш, когда глава КНДР Ким Чен Ын и министр обороны РФ Сергей Шойгу осматривали барабанную установку пуска ракет Ту-160.

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Как ранее сообщало ИА Регнум, Ким Чен Ын прибыл на аэродром Кневичи в пригороде Владивостока, где его встретил Шойгу. Он показал гостю ракетный комплекс «Кинжал».

Также на аэродроме лидеру КНДР показали сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160, турбовинтовой стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-95МС и дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3.