Херсон, 16 сентября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. В Херсоне разворачивается социогуманитарная катастрофа, сообщил сопредседатель Координационного совета по развитию и интеграции новых регионов при Общественной палате РФ, внештатный советник врио губернатора Херсонской области Александр Малькевич.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, во временно подконтрольном киевскому режиму городе проблемы с продуктами, перебои со светом и водой, полный коллапс, в том числе мусорный.

«Нет работы, но есть коммунальные платежи, плюс продолжается террор со стороны парамилитарных бандформирований, людей постоянно похищают, угрожают, вымогают деньги», — сказал он РИА Новости.

Поэтому, добавил он, в Херсоне не просто гуманитарная, а разворачивается социогуманитарная катастрофа. Жителей города повергает в глубокий шок, что на левом берегу есть работа, ведётся строительство и модернизация инфраструктуры, работают школы и вузы, а население освобождено от оплаты коммунальных услуг.

Как сообщало ИА Регнум, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что в новых регионах ― ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях ― начинают возводить дома под льготную ипотеку в 2%. Он подчеркнул, что организация строительства на новых площадках начинается, несмотря ни на что.

Он также добавил, что в новых российских регионах за 2022 год построили и восстановили 9,5 тыс. объектов, в частности, более 4 тыс. объектов энергетики и инженерные сети.

Хуснуллин заявил, что в Мариуполе к 2025 году должно проживать уже 350 тыс. человек.