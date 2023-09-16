В Киеве заверили, что получат от США ракеты ATACMS
МИД Украины: переговоры по американским ATACMS идут, скоро Киев получит ракеты
Киев, 16 сентября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Переговоры о поставке ракет дальнего действия ATACMS Киеву продолжаются, Украина получит от Вашингтона этот тип вооружений, заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.
«С США мы обсуждаем поставки ATACMS. Переговоры продвигаются и скоро мы получим и это оружие», — сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.
По его словам, предстоящий визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США c выступлением на Генассамблее ООН послужит «консолидации мирного плана, вовлекая в него как можно больше стран».
Как передавало ИА Регнум, ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что Соединённые Штаты не объявят о начале поставок ракет дальнего радиуса ATACMS Украине во время визита главаря киевского режима Владимира Зеленского на Генассамблею ООН.
Представители Украины ранее подняли вопрос о поставках ATACMS во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.