Киев, 16 сентября, 2023, 11:37 — ИА Регнум. Переговоры о поставке ракет дальнего действия ATACMS Киеву продолжаются, Украина получит от Вашингтона этот тип вооружений, заявил представитель украинского МИД Олег Николенко.

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«С США мы обсуждаем поставки ATACMS. Переговоры продвигаются и скоро мы получим и это оружие», — сказал он в интервью итальянской газете Corriere della Sera.

По его словам, предстоящий визит главы киевского режима Владимира Зеленского в США c выступлением на Генассамблее ООН послужит «консолидации мирного плана, вовлекая в него как можно больше стран».

Как передавало ИА Регнум, ранее портал Axios со ссылкой на источник сообщил, что Соединённые Штаты не объявят о начале поставок ракет дальнего радиуса ATACMS Украине во время визита главаря киевского режима Владимира Зеленского на Генассамблею ООН.

Представители Украины ранее подняли вопрос о поставках ATACMS во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Киев.