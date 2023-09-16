Анкара, 16 сентября, 2023, 11:39 — ИА Регнум. МИД Турции осудил доклад Госдепартамента Соединённых Штатов, в котором это государство обвинили в вербовке детей, Анкара даст необходимый ответ на «несовместимую с духом союзничества клевету». Об этом говорится в заявлении турецкого внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM

Госдепартамент США ранее включил Турцию в список государств, использующих детей-солдат.

«Ожидалось, что США, которые оказывают военную и финансовую поддержку террористической организации РПК/YPG которая насильно вербует детей для участия в терактах в Сирии и Ираке, столкнутся с этой реальностью, прежде чем выступить с такой клеветой против Турции», — говорится в тексте заявления.

Отмечается, что вызывает серьёзные сомнения объективность источников данных, на основании которых власти Соединённых Штатов обосновывают свои решения.

«На несовместимую с духом союзничества эту клевету будет дан необходимый ответ», — сообщило турецкое внешнеполитическое ведомство.

В МИД Турции указали на то, что в докладе комиссии ООН по расследованию ситуации в Сирии от 12 сентября 2023 года было зафиксировано множество серьёзных преступлений террористической организации РПК/YPG, в том числе вербовка несовершеннолетних, их похищение, лишение свободы и использование школ для военных целей.

Турецкое внешнеполитическое ведомство напомнило, что в докладе Госдепартамента Соединённых Штатов по Ираку за 2022 год о свободе вероисповедания раскрывается, что РПК похитила сотни детей-езидов для насильственной вербовки и идеологического «промывания мозгов».

«Хотели бы напомнить, что изучение репрессивной практики и серьёзных преступлений сепаратистской террористической организации является одной из основных обязанностей США. Турция соблюдает региональные и международные соглашения, и также, как и ранее, будет решительно продолжать свои усилия по предотвращению преступлений, связанных с торговлей людьми», — говорится в тексте заявления МИД Турции.

Как передавало ИА Регнум, украинские националистические батальоны в соцсетях вербуют детей, а при достижении ими совершеннолетия с оружием отправляют в зону боевых действий. Об этом рассказал бывший солдат 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Евгений Ганжала. Мужчина добровольно сдался в плен российским военным во время боёв за Мариуполь год назад.

Ранее стало известно, что Центральное разведывательное управление США вербует сирийских курдов для украинской армии. СМИ написали, что американская разведывательная служба уже ведёт переговоры с представителями курдских отрядов, чтобы отправить желающих воевать в составе Вооруженных сил Украины. Отмечается, что предлагаемый боевикам месячный оклад составляет 2 тысячи долларов.

Курдские леворадикальные группировки, опекаемые США, представляют собой отличный вербовочный контингент для Пентагона и ЦРУ для перенаправления отдельных отрядов этих боевиков на Украину. Сейчас они контролируют районы северо-востока Сирии и имеют там сеть своих военных баз. Также группировки действуют в Ираке, Турции и Иране, где ведут вооруженную борьбу против местных правительств.

Ранее глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что, борясь с терроризмом, государство на самом деле ведёт борьбу с США. В апреле Сойлу заявлял о том, что США пытаются создать «террористическое государство» рядом с границами Турции. Он также отмечал, что весь мир ненавидит США, они теряют репутацию, а страны Европы стали их пешками. Он добавил, что европейские лидеры постоянно себя дискредитируют, а население Европы стареет.