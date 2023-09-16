Вашингтон, 16 сентября, 2023, 11:08 — ИА Регнум. США передают киевскому режиму всё более опасное вооружение. Об этом 16 сентября заявил бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Community Church of Boston.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы даём им снаряды с обеднённым ураном. А какой следующий шаг? Мы что, передадим им ядерные боеголовки?» — сказал Макговерн.

Он отметил, что американский народ на всё согласится, поскольку из-за постоянной лжи западных СМИ люди не в курсе, как на самом деле обстоят дела.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября президент России Владимир Путин заявил, что ни поставки снарядов с обеднённым ураном, ни поставки кассетных боеприпасов Киеву не изменят ситуацию на фронте. Главное, что вызывает беспокойство — отсутствие у западных политиков каких-либо внутренних ограничений на такие поставки, сказал он.

Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что Россия предлагает ежемесячно проводить заседания Совбеза ООН для изучения вопроса о том, как поставки западного оружия в Киев сказываются на перспективах урегулирования конфликта. Он отметил, что каждый месяц по этой теме находятся новые сюжеты, заслуживающие внимания.

Бывший разведчик американской армии Скотт Риттер заявил, что США передают ВСУ такие боеприпасы, потому что других не осталось. Он добавил, что они бесхозно лежат на американских складах, поэтому поставка ослабит ВСУ, а не усилит.